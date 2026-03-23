23日午後、横手市十文字町でビニールハウスの一部を焼く火事がありました。けがをした人はいませんでした。横手警察署の調べによりますと23日午後1時50分ごろ、横手市十文字町越前のビニールハウスで作業をしていた火元の56歳の男性の家族が、付近のビニールハウスから出火しているのを発見し消防に通報しました。火は約40分後に消し止められましたが、ビニールハウス1棟の一部、約18平方メートルを