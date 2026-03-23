3月23日（現地時間22日、日付は以下同）に敵地TD・ガーデンで行われたボストン・セルティックス戦。ミネソタ・ティンバーウルブズは、オールスターガードのアンソニー・エドワーズが膝のケガで戦線離脱する中で、102－92で勝利を収めた。 試合序盤から点を取り合う展開となるもの、ウルブズはセルティックスのジェイレン・ブラウンに前半だけで17得点を奪われるが、終了間