日本特殊陶業は２３日の取引終了後、２６年３月期連結業績・配当予想の上方修正を発表した。今期の最終利益予想は従来の見通しから２６０億円増額して１１６０億円（前期比２５．２％増）に見直した。減益予想から一転、最高益更新を計画する。期末配当予想は１９円増額修正し１１２円に引き上げた。 今期の売上高予想は３６０億円増額して７２４０億円（同１０．９％増）に修正した。米国の追加関税措置による影響が軽減す