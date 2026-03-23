■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０３月２３日１５９円５８～６０銭（△０．３８） ０３月１９日１５９円２０～２３銭（△０．４４） ０３月１８日１５８円７６～７８銭（▼０．４６） ０３月１７日１５９円２２～２４銭（▼０．０６） ０３月１６日１５９円２８&#