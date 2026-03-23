亀梨和也が、9年ぶりとなるソロツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』を開催する。 （関連：亀梨和也、はじめしゃちょーに結婚祝いをプレゼント珠玉の“和兄セット”に「人柄とセンスの良さが光る」） 本ツアーは、7月16日の大阪 フェスティバルホール公演を皮切りに全国7カ所にて開催。チケットは、本日3月23日18時より1次抽選受付が開始となる。 また、今回は前方エリア確