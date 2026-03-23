今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第121回（2026年3月23日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）妻はゴーストライターいよいよ最終週「ウラメシ、ケド、スバラシ。」（演出：村橋直樹）。先週の終わり、やっと『怪談