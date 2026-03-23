Appleは、「iPhone 16e」の後継機種「iPhone 17e」を3月11日に発売しました。iPhone 17eを含むiPhone 17シリーズは、SIMカードスロットのないeSIM専用モデルです。すでにeSIMに切り替え済みなら問題ありませんが、eSIMを利用していない場合は、機種変更の前にeSIMのメリット・デメリットを確認しておきましょう。●iPhone 17シリーズに乗り換えるなら事前にeSIMの基礎知識をeSIMとは、従来の物理SIMとは異なり、端末本体に組み