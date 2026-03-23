【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Little Glee Monsterの新曲「Pages」（TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』オープニングテーマ）が、4月4日に配信リリースされることが決定した。 ■「Pages」が使用されたアニメ本PVや特別ムービーも公開中 4月4日より全国ネット放送がスタートするTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、魔力を持つ貴族が支配する「エーレンフェス