【その他の画像・動画等を元記事で観る】 レミオロメンが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。 ■ベストアルバム『SINGLES BEST+』に収録 初めて『THE FIRST TAKE』に出演し、卒業や門出を祝う曲として親しまれている「3月9日」を披露したレミオロメン。バンドが14年ぶりに活動再開を始めるなか、今回披露するのは、3月4日にリリースとなったベストアルバム『SINGLES BEST+』に収録され