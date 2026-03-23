【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）初単独主演映画『スペシャルズ』の御礼ポスタービジュアル（メイン写真）と新場面写真が解禁。併せて、入場者プレゼント第3弾として、【本編ダンスシーン「ふられ気分でRock’n’Roll」WEB先行視聴特典つきカード】が、3月27日より数量限定で配布されることが決定した。 ■ドハマりする観客が続出中のダンスシーン 年齢も性格もバラバラ