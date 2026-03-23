3月第3週（3月16日～3月19日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇3月17日 ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２６－０３（為替ヘッジあり・限定追加型） 運用会社：ニッセイアセットマネジメント 楽天・日本株３．８倍ベアⅣ 運用会社：楽天投信投資顧問 株探ニュース