モリテックスチール [東証Ｓ] が3月23日大引け後(18:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の3.6億円→8.6億円(前期は3.2億円)に2.4倍上方修正し、増益率が9.4％増→2.6倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の2.4億円→7.4億円(前年同期は2.4億円)に3.1倍増額し、一転して3.1倍増益計算になる