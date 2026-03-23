日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2537枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 22537( 20040) ソシエテジェネラル証券 16212( 15183) バークレイズ証券 13840( 1