3月18日（水）日本テレビ系で放送した「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、「日本全国早押しクイズスペシャル静岡編」をお届け。スタジオには、芳根京子、浮所飛貴・深田竜生・佐藤龍我（ACEes）、野々村友紀子、ファーストサマーウイカ、とにかく明るい安村、タイムマシーン3号が登場した。今回は、静岡にまつわる様々なクイズにゲストが回答。その中には、VTRを見て何を作っているかを当てるクイズも。あるものを作っている