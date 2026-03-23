明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は21日、アウェーで「ファジアーノ岡山」と対戦。 2試合ぶりの白星を挙げました。 3連戦の最終戦は前節からゴールキーパーも含め、先発メンバーを9人入れ替えて臨んだV・ファーレン。 一進一退の攻防となった前半は終了間際、この試合ワントップに入ったマテウスが、自陣からドリブルでシュート。 これはキー