お笑いコンビ「サンドウィッチマン」富澤たけし（51）が21日、自身のブログで、携帯電話の機種変更を行ったことを明かした。「ガラケーを卒業ということでガラホ界に入学しました！」と報告した。新たな機種の画像も公開。白いボディーで、形状からはガラケーのように見える。「外側はガラケー、中身はスマホって感じのケータイです！」と紹介した。手になじむフォルムがお気に入りのようで、「やはり手に余裕持って納まる感