2026年3月22日、韓国メディア・韓国経済TVは、25年の世界新車販売で中国メーカーが日本を抜き、初めて国別で首位に立ったと報じた。記事によると、市場調査会社のデータで、25年の中国自動車メーカーの販売台数は前年比約10％増の約2700万台に達した。一方、日本メーカーは約2500万台とわずかに減少。日本が国別メーカーの販売台数で首位の座を明け渡すのは00年以降で初めてのことだという。企業別では、トヨタ自動車が約1132万台