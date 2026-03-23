長崎市の小学校で児童を「ゴキブリ」と呼ぶなど不適切な発言をしたとして、県教育委員会は男性教諭(64)を戒告の懲戒処分としました。 23日付けで戒告の懲戒処分を受けたのは、長崎市立小学校の男性教諭(64)です。 県教育委員会によりますと、男性教諭は去年7月、担任をしていた児童の保護者との二者面談で「何もしない、努力もしないのにできるのでむかつく」と発言。 さらに9月には同じ児童に対し「転生できるのはゴキブリだけ