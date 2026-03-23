昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が22日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。巨人時代ともにプレーした1学年上の先輩、坂本勇人内野手（37）の復活に期待を寄せ、エールを送った。「プロ野球開幕SP」としてオンエアされた今回。インナーもパンツも上下黒＆白ジャケットというスタイルでスタジオに登場した中田氏は、今季の注目選手について聞かれると「やっぱりジャイアンツの