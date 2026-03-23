日立製作所が公開したロボットによる作業＝23日午後、東京都千代田区日立製作所は23日、人工知能（AI）が自律的にロボットを制御する「フィジカルAI」を使って製造業などの現場の作業改善につなげる「フィジカルAI体験スタジオ」を東京都内に4月1日に開設すると発表した。人手不足など顧客企業の課題の解決に貢献したい考えだ。フィジカルAIは、空間や環境といったさまざまな情報をセンサーで取り込み、自律的に機械を動かすAI