世界最大のAI言語モデルAPI（ソフトウエア同士が情報や機能をやり取りするための仕組み）集約プラットフォームのOpenRouterが発表した最新のデータによると、3月15日時点で中国のAI大規模言語モデルの週間呼び出し量は4兆6900億トークンに達し、2週連続で米国を上回り、世界首位になったとのことです。また、世界の利用量ランキングの上位3位は、すべて中国のモデルが占めたとしています。モルガン・スタンレーは、中国におけるAI