鳥取県立総合療育センターでの入所者死亡事故について謝罪する県の担当者＝23日午後、県庁鳥取県は23日、2025年3月に県立の障害児入所施設で難病「筋ジストロフィー」を患っていた14歳の入所者が入浴後の移動の際に転落、その後死亡した事故で調査委員会の検証結果を公表した。介助した看護師の1人が他病棟の業務を兼ね「職員が入浴介助に集中できる体制が確保されていなかった」と指摘した。検証報告書では、看護師らの間で機