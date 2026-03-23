連休明け23日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午後5時現在は連休前の19日と比べ38銭円安ドル高の1ドル＝159円58〜60銭。ユーロは1円63銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円96銭〜184円ちょうど。中東情勢の悪化が長引くとの懸念から「有事のドル買い」が続いた。原油価格の上昇が日本の貿易赤字を拡大させるとの思惑も、円売りドル買いを促した。市場関係者は「海外要因による円安圧力が強まっ