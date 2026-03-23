スマートフォンアクセサリーなどを手がけるPGA（横浜市）は、ディズニーキャラクターなどをデザインした「紛失防止タグ」を、2026年3月25日に全国の家電量販店およびインターネット通販などで発売する。アプリ操作で音を鳴らして素早く発見いずれも、重さ約8グラムの軽量コンパクト設計で、キーホルダーやバッグチャームのような感覚で忘れ物対策ができる。アップルの正規認証品だといい、「探す（Find My）」アプリに対応する。ア