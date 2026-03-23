芸能プロダクション・スターダストプロモーションの公式ファンクラブサービス「STARDUST WEB」で、同社所属の森尾由美、山口もえ、野々村真の3人による生配信が24日午後7時から実施されることが決定した。【写真】「可愛すぎる！」美脚を披露した野々村真の長女・香音今回の配信は「STARDUST WEB」のリニューアルを記念した特別企画。所属タレントの中でも、デビュー当時から同事務所に在籍し、その歴史を知る3人がそろい、こ