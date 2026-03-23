6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が、6月3日にメジャーデビューシングル「メロ・コレクション」をリリースする。それに先立って、詳細が公開された。【動画】Lienel、メジャーデビュー決定のサプライズ発表シングルの表題曲「メロ・コレクション」は、M!LK「イイじゃん」、AiScReam「愛▼スクリ〜ム！（※▼＝ハート）」などを手がけたHayato Yamamotoが作詞・作曲・編曲を担当（作詞はTomoki Tamatan