俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）が、4月6日深夜から放送される。それに先立って、第1話、2話のゲストが発表された。増子敦貴（GENIC）、 遠山俊也、工藤遥、石川雷蔵が出演する。【写真】警察手帳×手錠…かっこ良すぎる森カンナ本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真