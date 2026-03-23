King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』が27日より公開される。永瀬演じる“鬼”と吉川演じる平凡な女子大生による本格ラブストーリーとなる今作。あやかしと人間が共存する世界という特異な世界観を違和感なく創り上げ、クライマックスには高難度の社交ダンスで共闘した。実は2人は似ているところも多いそうで…。「まさしく、運命だよね（笑）」と発覚した共通点や、そんな2人による撮影の舞台裏