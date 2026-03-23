昨年4月から1年間の期間限定で活動してきた5人組ヒップホップグループ・RIP SLYMEが22日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』公演を開催。メジャーデビュー25周年の記念日であり、活動休止前のラスト公演で、ヒット曲連発のセットリスト、さらに布袋寅泰などサプライズゲストも登場した盛大なパーティを繰り広げ、25周年を豪華に締めくくった。【ライブ写真】RIP S