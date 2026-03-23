Snow Manの佐久間大介が主演する映画『スペシャルズ』において、27日から配布される入場者プレゼント第3弾の詳細が決定した。話題のダンスシーン「ふられ気分でRock’n’Roll」の本編映像が観られるWEB先行視聴特典つきカードがプレゼントされる。【動画】拙くも必死に“ランニングマン”を踊ろうとする村雨（小沢仁志）本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必