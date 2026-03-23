2025-26 大同生命SV.LEAGUE MENのレギュラーシーズンは残り8試合の山場で、チャンピオンシップ（CS）出場チームの顔ぶれが見えてきた。サントリーサンバーズ大阪はここまで33勝3敗の首位と強さを見せている。3月21日のウルフドッグ名古屋戦の勝利で2位以上とCSのホーム開催権獲得を確定させた。 サントリーは昨季のレギュラーシーズンこそ大阪ブルテオンに次ぐ2位だっ