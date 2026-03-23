俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）が、4月6日深夜から放送される。それに先立って、メインビジュアルと第1話のあらすじが公開された。【写真】森カンナに振り回される…後輩刑事役・西垣匠本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マ