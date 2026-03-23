米国トイレのシステム「信号が付いている」米大リーグのエンゼルスでプレーする菊池雄星投手が紹介したアメリカ生活の“常識”に日本のファンが驚いている。「日本もこれで良くね？」「視点が新鮮でクレバー」とコメントが寄せられた。菊池が自身のXに公開したのは、ドアの上に赤や青のライトがついている写真。実は「アメリカのトイレ」なのだという。「信号が付いている。使用中は赤信号。空きは青信号。赤信号だらけの時に