地下に敷設されていた管（中央右の円柱状のもの）が隆起した現場＝11日午前、大阪市北区大阪市の繁華街の路上で地下に敷設された管が隆起した問題で、市は23日、隆起の発生当初に2人が軽傷を負っていたと発表した。アスファルト片が走行していた車にぶつかり、急ブレーキをかけたことで運転手ら2人がけがをしたという。横山英幸市長は市役所で記者団に「丁寧に補償を進めたい」と述べ、被害者に謝罪した。市によると、事故は11