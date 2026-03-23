お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（54）が23日放送のニッポン放送「ビビる大木ザ・ラジオショー」（後1・00）にゲスト出演。最近ハマっているスポーツを明かした。この日はナイツの2人が春休みのため、ビビる大木が代役を務めた。「気になること、ハマっていること」のテーマになると、矢作は「子供が小さいんですよ。6歳、3歳で何もできないでしょ。言うほどハマれないんですけど、ただハマろうとして小木に頑張ってもら