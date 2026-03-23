京急グループ本社（資料写真）京浜急行電鉄（横浜市西区）は２３日、傘下のタクシー６社を、配車アプリなどを手がけるｎｅｗｍｏ（ニューモ、東京都）に売却すると発表した。経営資源の集中が目的で、京急は今月３１日付で譲渡し、タクシー事業から撤退する。６社は存続し、４月１日付でいずれも「うみかぜ交通」に社名を変更する。対象は横浜市、湘南、三浦半島の京急線沿線を中心に運行する▽京急交通（鎌倉市）▽京急横浜自