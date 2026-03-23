23日、岐阜県各務原市の航空自衛隊岐阜基地で枯れ草などが燃える火事があり、およそ3万5000平方メートルが燃えました。ケガ人はいませんでした。警察と消防によりますと、23日午前11時半ごろ、岐阜基地の隊員から「滑走路わきの草が燃えている」と119番通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、滑走路の東側で枯れ草などおよそ3万5000平方メートルが燃えました。ケガ人や基地内の建物に被