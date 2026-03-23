相模原市役所（資料写真）相模原市は２３日、市内在住の３０代女性がはしかに感染したと発表した。市疾病対策課によると、女性は１５日に発熱し、１８日に都内の医療機関を受診。顔に発疹が出たため１９日に再び受診し、２０日に陽性が確定した。女性は周囲に感染させる可能性のある１４〜１７、１９日に小田急小田原線などの公共交通機関を利用。秦野駅や相模大野駅を経由して都内へ行き来するなどしていた。