映画界の若い才能に贈られる「第7回大島渚賞」授賞式が23日、都内で行われ、「ルノワール」で同賞を受賞した早川千絵監督が出席した。早川監督は「慢心することなく、全力で映画を作り続けよと喝をいれていただいたと受け止めております。大島監督の戦う精神、既存の枠にとらわれない自由な精神を、なんとか少しでも引き継いでいけたらと思います」と喜びを語った。早川監督は「心から撮りたいと思う映画、見たいと思う映画を、ひ