シャークニンジャは、どこでも手軽に使える「Ninja Blast Max（ブラストマックス）コードレスミキサー」に、ブルー、レッド、パープル、シルバーの4つの新色を追加し、2026年4月6日（月）より発売します。実売価格は1万4960円（税込）。 「Ninja Blast Max コードレスミキサー」（ブルー） 記事のポイント 手軽にジュースやスムージーが作れるコードレスタイプのミキサーに、使うのが楽しくなるようなポップな新色が登場