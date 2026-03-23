6月11日から始まる「2026年北中米W杯」に向け、出場各国が大会で使用するユニホームを続々と発表している。この恒例行事が始まると、ファンは「いよいよ始まるのだな」と、心躍らせるようになる。そんななか、スポーツ用品大手の「アディダス」が、3月20日に自社製品を着用する26カ国のアウェイユニホームを一挙公開したが、日本代表のものが海外で好評を得ているという。米国のスポーツチャンネル「ESPN」が26カ国のユニフ