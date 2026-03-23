新日本プロレス４月４日両国大会の主要対戦カードが２３日に発表された。同大会では「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」覇者のカラム・ニューマンがＩＷＧＰヘビー級王者の辻陽太に挑戦する。現在２３歳６か月のカラムが勝てば中邑真輔（現ＷＷＥ）の持つ同王座の最年少戴冠記録（２３歳９か月）を更新する。ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ組には「ＴＭＤＫ」