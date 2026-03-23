新日本プロレス「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」覇者のカラム・ニューマン（２３）が４月４日両国国技館大会でＩＷＧＰヘビー級王者の辻陽太（３２）に挑戦することが２３日に正式発表された。カラムは２１日長岡大会で上村優也との決勝戦を制しＮＪＣ初優勝。２３歳６か月の若さで栄冠を手にして、オカダ・カズチカ（現ＡＥＷ）の保持していた最年少優勝記録を更新した。両国決戦でＩＷＧＰヘビー級王座を奪取すれ