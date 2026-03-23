Image: サンワサプライ 2025年8月28日の記事を編集して再掲載しています。死角なし。サンワサプライは、2025年にスマートフォン向けのUSB-C接続ポータブルSSD「600-IPCFAN」シリーズを発売しました。これ、最強です。いっぱいデータが見られるよ Image: サンワサプライ このポータブルSSD、スマートフォンなど