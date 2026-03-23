【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の柄本時生が3月22日、自身のInstagramを更新。妻で女優のさとうほなみと撮影した動画を公開した。【写真】昨年11月に結婚 36歳人気俳優夫婦の超接近ショット◆柄本時生、妻・さとうほなみと撮影した動画披露柄本は「ファッションは難しいけど思い出に残りました。かいし君の誘ってくれてありがとー」と記し、夫婦でビジュアルモデルを務めたファッションブランド「MONSTROUSA」と手塚治虫氏のコ