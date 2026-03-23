【モデルプレス＝2026/03/23】乃木坂46の元メンバーでアーティストの真洋（mahiro）が3月22日、自身のInstagramを更新。ふっくらしたお腹のオフショットを公開し、驚きの声が上がっている。【写真】元乃木坂、ふっくらお腹に手を添える姿◆真洋（mahiro）、ふっくらお腹オフショット公開ショートドラマアプリ「FANY ：D」にて3月24日に配信されるドラマ「シュラドラ―推しの真似をしていたら怪物になったキャバクラ嬢3人のMとゴタ