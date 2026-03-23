勤務先の歯科医院で出会った4歳の男の子に、ふいに年齢を聞かれた私。正直に答えると、彼は小さな頭で一生懸命に考え込み、やがて思いもよらない答えを導き出しました。そのあまりにもやさしいひと言に、思わず心がほどけた出来事です。 4歳になったんだよ