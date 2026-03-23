22日、長野・北安曇郡小谷村の唐松沢付近でバックカントリースキーをしていて遭難し、23日救助されたのは大阪府の30代の夫婦だったことがわかりました。警察によりますと、22日午後4時半ごろ、「バックカントリーで下山できない」と夫婦からiPhone中継センターに救助要請がありました。2人は、唐松沢付近の標高およそ1430メートル地点の斜面でバックカントリースキーをしていたところ行