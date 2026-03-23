高知市の公立小学校で3月23日に卒業式がおこなわれ、子どもたちが思い出の詰まった学び舎に別れを告げました。高知市の公立小学校は3月23日が卒業式で、昭和小学校では93人が卒業を迎えました。式では、卒業生ひとりひとりが名前を呼ばれたあと、将来の夢や中学校での抱負などを発表し、岡村君代校長から卒業証書を受け取りました。式では岡村校長が「感謝の気持ちを持ち続け、目標に向かって諦めずに努力して自分の道を切り開いて