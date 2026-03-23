◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）レッドモンレーヴ（牡７歳、美浦・蛯名正義厩舎、父ロードカナロア）は初のスプリントＧ１への参戦。１２００メートル戦も昨年３月のオーシャンＳ（７着）以来２度目となる。蛯名正調教師は「体形がスプリントっぽくなってきた。今までやってきたことを含めて、ここにチャレンジしようと」と決断の理由を語った。１週前追い切りの１８日には、美浦・